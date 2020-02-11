تراند اليوم : علي سرير واحد – نجلاء بدر وإنجي علي بالإحضان

تشارك الفنانة نجلاء بدر والإعلامية إنجي علي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي افتتحت فعالياته أمس الإثنين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

نشرت إنجي صباح اليوم، عبر حسابها على Instagram، عدة صور جمعتها بالفنانة نجلاء بدر في سرير واحد عقب استيقاظهما من النوم، وعلّقت كاتبة: “عندما يكون النوم سلطان ويقع الإنسان فى مستنقع سريره.. صداقه وعشرة سنين”.

يُذكر أن إدارة مهرجان أسوان الدولي في دورته الحالية 31 اختارت فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، ويشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51فيلما، حيث يعرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.