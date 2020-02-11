تراند اليوم : مذيعة تسافر لممارسة الدعارة خارج لبنان وهذا ما حصل معها

سافرت ​مذيعة​ إلى دولة غربية بحثاً عن زبائن، ممكن أن تجني منهم بعض الأموال من خلال ممارسة ​الجنس​ معهم، بعد أن جفت مداخيلها في ​لبنان​، ولم يبقَ امامها سوى راتبها الذي لا يلبي فواتيرها الكثيرة.

ومن الواضح ان حظوظ هذه المذيعة كانت جداً سيئة، ولم تتمكن من اصطياد حتى زبون واحد مقابل 600 يورو، وهو المبلغ الذي تحصل عليه في هذه الدولة الغربية، فتيات يتعاملن مع وكالات متخصصة ب​الدعارة​.

المذيعة إتصلت بصديقة لها وطلبت منها مساعدتها لتسديد ثمن بطاقة السفر للعودة إلى لبنان، وبالفعل أرسلت لها صديقتها المال، وصعدت المذيعة الى الطائرة والخيبة تسيطر على ملامحها، وقد شرحت فور وصولها الى بيروت للصديقة كيف أن ثمة شكوكاً تراودها حول إمكانية قيام إحداهن بكتابة السحر الأسود لها، لإبعاد الرجال عنها.