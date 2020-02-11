كلمة مؤثرة لرجاء الجداوي خلال تكريمها في مهرجان أسوان: هعيط من الفرحة

أُقيم أمس الإثنين حفل افتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته الرابعة، التي تم إهداؤها إلى روح النجمتين نادية لطفي وماجدة الصباحي اللتين رحلتا عن عالمنا منذ أيام.

وخلال الحفل تم تكريم عدد كبير من نجمات الفن منهن رجاء الجداوي التي قالت كلمات مؤثرة خلال تسلمها التكريم، مؤكدة أنها سعيدة وتشعر أنها ستبكي بسبب الفرحة التي رأتها في عين الجمهور، مشيرة إلى أن مشوارها بدأ منذ عام 1959، ولم تشعر بالنجاح سوى الآن. كما تم تكريم نيللي كريم، وحضر كل من بشرى ورانيا يوسف وجومانا مراد، اللاتي تشارك كل منهن في فعاليات المهرجان بوصفها عضو لجنة تحكيم.

اقرئي ايضا : نجوم الفن بعزاء الكاتب لينين الرملي



وفي تصريحات صحفية جاءت عبر بيان إعلامي أكدت جومانا أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فكرة خارج الصندوق، وإقامة فعالياته في مدينة أسوان زاده بريقاً؛ نظراً لطبيعتها الخلابة وطيبة أهلها وحبهم الدائم لكل ضيوفهم وابتسامتهم التي لا تنقطع والتي تشعرني بالسعادة، وهي من المدن المحببة لي.

وأضافت أنا أتابع المهرجان منذ دورته الأولى، وأشكر القائمين عليه لأنهم يبذلون مجهوداً كبيراً، وهذا العام وجهت لي الدعوة للوجود بوصفي عضو لجنة تحكيم ووافقت؛ لأنني أريد أن أشارك في دعم المهرجان الذي يعرض أفلاماً تعبر عن قضايا المرأة، وعموماً أحب جداً المشاركة في لجان التحكيم بالمهرجانات العربية، كما توليت من قبل رئاسة تحكيم مهرجان مسقط السينمائي.

Advertisements

وأهنئ الصديقة الغالية نيللي كريم على تكريمها؛ لأنها فنانة موهوبة ومتطورة.

وفي نهاية الحفل عُرض فيلم «بعلم الوصول»، وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال هالة، الشخصية الرئيسية؛ كيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحيته أماً، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سراً، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.

اقرئي ايضا : مريم حسين توجه رسالة لشيوخ الإمارات بعد خروجها من السجن مباشرة

ويقوم بدور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.