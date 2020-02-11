صور: فجر السعيد تفقد شعرها وهذا سر مرضها الغريب

كشفت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد عن خسارتها شعرها إثر العلاج الذي تلقّته في فرنسا، جرّاء عمليتها الجراحية الفاشلة، التي كادت تودي بحياتها. ونشرت فجر صورة لرأسها تظهر وجود فراغات كبيرة نتيجة تساقط شعرها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا أنه نتيجة عكسية للدواء".

دكتور رولت

وتابعت "والآن الحمد لله بدا ينبت شوي شوي ولكن لا زال هناك فراغات". وأكملت فجر "رفضت أن أدع من تقوم بتسريح شعري بوضع خصلات شعر لي لتغطية الفراغات أًو حتى بودر لتغطية الفراغ.. قناعتي بأن هذه الفراغات ما هي إلا مرحلة من مراحل حياتي لا بد أن أعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور وأستمتع بكل تفاصيله ... الحمد لله".

صورة نشرتها فجر السعيد

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من جهة ثانية، كشف الجراح الفرنسي ألكسندر رولت في تصريحات لجريدة القبس الكويتية، عن تفاصيل الجراحة التي تعرضت لها فجر، وقال إن وضعها الصحي كان سيئاً للغاية وكانت صحتها تتدهور بشكل سريع، ما جعل القرار الذي اتخذه رولت بإجراء تلك العملية قرارا ملهما، تسبب في انقاذ فجر السعيد من الموت، وعودتها إلى جمهورها على ما يرام.

فجر السعيد

تفاصيل الجراحة

أجرى د. رولت العملية عن طريق الجراحة وليس المنظار للتعامل مع «جرثومة كامنة داخل خيوط الجهاز الهضمي»، وكانت آثار جراحة التكميم «مفتوحة تماما مع التهابات خطيرة للغاية» لم يسبق له مشاهدتها طوال حياته العملية، فكان مضطرا إلى القيام بهذه «الجراحة الخطيرة» و«وضع الأمعاء على مستوى الجلد» حتى انه ترك بعض الجروح «مفتوحة على مدى أسابيع». ويفخر ذلك الجراح العالمي الشهير باتخاذ القرار الطبي في تلك الحالة على مسؤوليته الشخصية «لأنه ثبت مع الايام تحسن حالة السعيد الصحية مما أهلها لمغادرة العناية المركزة بعد 3 أسابيع من عملية الإنقاذ»، وبعد 3 أشهر من العملية الأولى تمكن من «إعادة وضع الجهاز الهضمي بالكامل إلى وظيفته الطبيعية».