ماغي بو غصن تهدّد سيرين عبد النور علناً

في ظروف مناخية عاصفة، ودرجات حرارة تدنّت إلى ما دون الصفر في المناطق الجبلية، بدأت الممثلة سيرين عبد النور بتصوير مسلسلها الجديد "دانتيل" مع الممثل السوري محمود نصر، المقتبس علن مسلسل Velvet الإسباني.

كما بدأت ماغي بو غصن تصوير مسلسلها "أولاد آدم" مع مكسيم خليل ودانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.

ويعاني فريق عمل المسلسلين من تدنّي درجة الحرارة، التي تضطر التقنيين إلى تقوية التدفئة، ليتمكّن الممثلون من اداء أدوارهم.

​ماغي بو غصن​ مازحت زميلتها ​سيرين عبد النور​، من خلال "تويتر"، حيث وجّهت لها إنذاراً بضرورة أن تُحضر لها كل وسائل التدفئة الموجودة في مكان تصوير مسلسلها وكتبت :"سيرين تحت طائلة المسؤولية وإنذار اول واخير كل وسائل التدفئة بتصوير دانتال نطالب بجلبن فوراً الى موقع تصوير أولاد آدم. وقد اعذر من انذر فرررررزناااا".

وبدورها ردت سيرين على رسالة ماغي، إذ نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه مدفأة وعلّقت بالقول :"نقي حبيبي شو بتحبي نحنا جاهزين في هاي وفي وحدة ثانية كمان".

لتعود وتردّ عليها بو غصن :"حضري الكستنا وأنا جاي".

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يذكر أن سيرين عادت إلى شركة "إيغل فيلمز" بعد خلاف تلا مشاركتها في مسلسل "24 قيراط" مع عابد فهد وماغي بوغصن، أشعل خلافاً بينهما، لتعود القلوب وتصفو، وتلتقي النجمتان من جديد، لتقدّم كل منهما مسلسلاً في الشركة التي يمتلكها زوج ماغي جمال سنان.

ومن المقرر أن يعرض المسلسلان في رمضان 2020.

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