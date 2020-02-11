ابنة الصخرة تجهز نفسها لتكون أصغر مصارعة في العالم

تستعد سيمون ابنة الممثل والمنتج الأمريكي داوين جونسون؛ لاستكمال مشوار والدها الرياضي، أدت التدريب في مركز الأداء في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية؛ لتكون نجمة للمصارعة، وربما هي الأصغر في العالم.

وكانت سيمون قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها الإعلامي، ووجود تشابه كبير بينها وبين والدها في الملامح، ورغم تعرضها لحملة تنمر واسعة من شكلها إلا أنها حققت نجاحاً كبيراً في الحملة الدعائية التي ظهرت فيها مؤخراً، وكتب والدها تعليقاً على نجاحها: «للفتاة الصغيرة التي وقعت في حب المصارعة، وقالت ستكون هذه حياتي يوماً ما، هذا يناسبك، أشعر بالتواضع والامتنان والاستعداد للعمل، دعونا نفعل هذا».

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يذكر أن داوين جونسون المعروف باسم الصخرة إعلامياً، ممثل أمريكي كندي، منتج، مستثمر ومصارع محترف متقاعد، كان جونسون مصارعاً محترفاً للاتحاد العالمي للمصارعة «WWE، دبليو دبليو إي» لمدة ثماني سنوات قبل أن يتابع مسيرته في التمثيل، حققت أفلامه أكثر من 3.5 مليار دولار في أمريكا الشمالية، وأكثر من 10.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم؛ مما جعل جونسون واحداً من أكثر نجوم شباك التذاكر نجاحاً وأعلى إيرادات على الإطلاق.

كان جونسون لاعب كرة قدم جامعي بجامعة ميامي؛ حيث فاز معه ببطولة وطنية في عام 1991، وكان يتطلع في البداية إلى الحصول على مهنة احترافية في كرة القدم، ودخل في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي عام 1995، لكنه لم يصمم نتيجة لذلك، وقع جونسون مع Calgary Stampeders في الدوري الكندي لكرة القدم «CFL»، ولكن تم عزله من الفريق في منتصف موسمه الأول، بعد فترة وجيزة بدأ التدريب كمصارع محترف.