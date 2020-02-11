أول ظهور لحبيبة ليوناردو دي كابريو في حفل الاوسكار.. شاهدوا كيف خطفت الأنظار بجمالها

ظهر الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو في حفل الأوسكار بصحبة حبيبته عارضة الأزياء الشابة كاميلا موروني، التي تربطه بها علاقة عاطفية منذ فترة، ولفتت الفتاة الشابة الأنظار بجمالها، وجلست في الصفوف الأمامية بين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.



يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ92، أقيم في الساعات الأولى من يوم الإثنين، في مسرح «دولبي» في هوليوود، في الولايات المتحدة الأميركية.

والأوسكار هي أهم جائزة سينمائية في أنحاء العالم، وكان أول حفل جوائز أوسكار قد أقيم في العام 1927.

الحفل حضره عدد كبير من نجوم الفن، منهم ومن أبرز الحضور حتى الآن: النجم واكين فينكس، بطل فيلم «جوكر»، وليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وبراد بيت، وسكارليت جوهانسون، وسلمى حايك، والمغني بيلي بورتر، والذي أثار الجدل بفستانه الذهبي الذي ارتداه ولفت إليه الأنظار.

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