مريم حسين توجه رسالة لشيوخ الإمارات بعد خروجها من السجن مباشرة

وجهت الفنانة المغربية مريم حسين رسالة شكر إلى قادة الإمارات؛ مشيدة بدورهم في مساعدتها على الخروج من السجن ودعمها طوال هذه المدة، وجاء في رسالة مريم: «ليت كلماتي وشكري وعرفاني تكفي لكي أقدمها لقادة وشيوخ دولة الإمارات.. والله إنكم كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، فقد غمرتم بظلكم كل من احتمى بحماكم؛ فأغثتم كل ملهوف التجأ إليكم، وسعيتم ومازلتم لقضاء حوائج الناس في أي زمان ومكان، رافعين في ذلك مقام إماراتنا في كل محفل؛ فجعلتموها تستحق بكل جدارة لقب الدولة الفاضلة».

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وأضافت في رسالتها التي أثارت جدلاً كبيراً على السوشال ميديا وإعجاب الكثير من محبيها: «كما وأتقدم بخالص تقديري إلى قضاء الدولة العادل النزيه، الذي لم ولن يتوانى يوماً عن إعادة الحقوق لأهلها؛ فسطر بذلك أسمى أساس وضعه رب الناس ألا وهو «العدل أساس الملك»، بارك الله فيكم وأعانكم على هذه المهمة الجليلة؛ فأنتم أهل لها بإذن الله.

واختتمت مريم الرسالة بقولها: «ولا يسعني أيضاً إلا أن أشكر أسرة مكتب محمد النجار للمحاماة وللاستشارات القانونية، على ما قدموا لي من دعم ومساندة بكل الطرق القانونية اللازمة والسبل المتاحة للوقوف إلى جانبي دائماً وأبداً».

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وأختتم شكري للجميع بهذه الأبيات؛ معبرة عن مكنون مشاعري الصادقة لإماراتي الحبيبة وقادتها العظماء «أدام عز إماراتنا.. عريقة عتية بين الأمم.. وحفظ قادتنا مصدر فخرنا.. أهل الشهامة أهل الكرم».