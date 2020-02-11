مريم حسين توجّه شكرها لقادة وشيوخ الإمارات بعد خروجها من السجن

كان من المقرّر أن تبقى الفنانة المغربية مريم حسين في السّجن شهراً كاملاً، ويتم بعدها إبعادها عن الإمارات العربيّة المتّحدة، في القضيّة التي رفعها ضدّها الإعلامي صالح الجسمي وأخذ فيها حكماً لصالحه، إلا أنّ عائلة مريم أجرت اتصالاتها، وناشدت كبار المسؤولين التدخّل لصالح مريم، رأفةً بطفلتها الصغيرة، لتخرج مريم من سجنها.

وفور خروجها، أعربت الفنانة عن امتنانها الشديد لشيوخ وقادة دولة الإمارات بعد الإفراج عنها، موضحة أنه كان لهم دورا كبيرا في خروجها من السجن.

مريم حسين

ووجهت مريم، رسالة شكر عبر "إنستغرام" ، قائلة: "ليت كلماتي وشكري وعرفاني تكفي لكي أقدمها لقادة وشيوخ دولة الإمارات.. فالله إنكم كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، فقد غمرتم بظلكم كل من احتمى بحماكم، فأغثتم كل ملهوف التجأ إليكم، وسعيتم ومازلتم لقضاء حوائج الناس في مب زملن ومكان، رافعين في ذلك مقام إماراتنا في كل محفل، فجعلتموها تستحق بكل جدارة لقب الدولة الفاضلة".

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وتابعت :"كما وأتقدم بخالص تقديري إلى قضاء الدولة العادل النزيه، الذي لم ولن يتوانه يوما عن إعادة الخقوق لأهلها، فسطر بذلك أسمى أساس وضعه رب الناس إلا هو "العدل أساس الملك"، بارك الله فيكم وأعانكم على هذه المهمة الجليلة، فأنتم أهلا لها بإذن الله".

وأضافت: "ولا يسعني أيضا إلا أن اشكر أسرة مكتب محمد النجار للمحاماة وللاستشارات القانونية على ما قدموا لي من دعم ومساندة بكل الطرق القانونية اللازمة والسبل المتاحة للوقوف إلى جانبي دائما وأبدا".

مريم حسين

وختمت قائلة: "واختتم شكري للجميع بهذه الأبيات، معبرة عن مكنون مشاعري الصادقة لإماراتي الحبيبة وقادتها العظماء "أدام عز إماراتنا.. عريقة عتية بين الأمم.. وحفظ قادتنا مصدر فخرنا.. أهل الشهامة أهل الكرم".