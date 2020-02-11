بحضور سيلينا غوميز ونجوم العالم مصمم عربي يُبهر هوليوود من جديد

للعام السادس على التوالي، أشرف مصمم الحفلات العالمي آدم عفارة على تنظيم حفل توزيع جوائز Hollywood Beauty Awards، الذي أقيم يوم الخميس السادس من شباط/ فبراير في هوليوود، بحضور مجموعة من ألمع نجوم العالم من أمثال سيلينا غومز ونورماني وآيس كيوب ولاري كينغ وغيرهم.

وعفارة اللبناني الأصل الذي سبق أن تعاون مع أهم النجوم العالميين من أمثال بيونسيه ولايدي غاغا وجينيفير لوبيز، قام مرّة جديدة بوضع بصماته الإبداعية على الحفل الضخم الذي يكرّم أهم مهندسي الجمال المبدعين في عالم صناعة الصورة في هوليوود، والذي يجمل مجالات عمل مختلفة مثل التصوير الفوتوغرافي وتصفيف الشعر وفن المكياج وتصميم الاعمال الفنية المصوّرة بالإضافة الى الاشراف على التصاميم الخاصة بمجالات صناعة الموسيقى والأفلام وفعاليات السجادة الحمراء في أهم الأحداث الجمالية والفنية والثقافية العالمية.

وقد تولّى آدم عفارة الاشراف على كافة تفاصيل الحفل للعام السادس على التوالي، وذلك منذ تأسيسه عام 2014 .

وقام بتقديم فعاليات الـ Black-tie Dinner Gala وهو العشاء الخيري الرسمي المرتبط بالحفل، مجموعة من أبرز الأسماء العالمية من بينهم: مغني الراب الأميركي Ice Cube، الممثلة الأميركية Leslie Mann، النجمة العالمية Sharon Ozbourne، الممثلة وعارضة الأزياء Jerry Hall، الممثلة وعارضة الأزياء Adria Arjona، الممثل ومصمم التأثيرات البصرية الخاصة Rick Baker، مصوّر المشاهير Davis Factor، مصفِّف شعر ألمع النجوم Chris Appleton، وفنانة المكياج المعتمدة لدى العديد من أهم المشاهير Carola Gonzalez وسواهم.



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ومن خلال اهتمامه بأدق تفاصيل هذا الحفل الضخم الذي يتابعه الملايين حول العالم، استطاع آدم عفارة أن يبهر هوليوود من جديد وأن يكرّس نجاحه مرّة أخرى في مجال تنظيم أهم الأحداث الفنية وأضخم الحفلات، سواء على صعيد الوطن العربي أو العالم.



ويأتي هذا النجاح ليُضاف الى مسيرة من التألّق تمتدّ لأكثر من 20 عاماً حصد خلالها عفارة أكثر من 45 جائزة مرموقة على مستوى الريادة والإبداع من أهم وكالات تنظيم المهرجات وحفلات الزفاف حول العالم، والتي تكلّلت أخيراً بحصده جائزة Weddingwire، عن فئة المصمم الأكثر تفضيلاً من قبل الأزواج لعام 2020 وذلك للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى جائزة Expertise Award 2019، لأفضل منظّمي حفلات الزفاف، والتي حصدها للعام الثالث على التوالي.