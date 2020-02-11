نجوم الفن بعزاء الكاتب لينين الرملي

شهد عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي تواجداً كبيراً من نجوم الفن والسياسة لتقديم واجب العزاء لأسرته، وسط تواجد لأسرته في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وكان أول حضور العزاء: أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي، الفنان محمد صبحي، الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق.

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وشارك في العزاء الفنان يحيى الفخراني، والدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والإعلامي محمد على خير، الفنانة إيمان، والفنان عبدالرحمن أبوزهرة، ونبيل الحلفاوي، فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الفنان عزت العلايلي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والفنانة إنعام سالوسة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب.

كما الفنان محمد هنيدي، والمنتج محمد فوزي، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الفنانة إلهام شاهين، والمخرج محمد فاضل، والفنان محمد محمود، وفردوس عبدالحميد، والفنان سامح الصريطي، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والفنانة نهال عنبر، لبلبة، والفنان هاني رمزي، رياض الخولي، والمطرب طارق الشيخ.

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وقد انهار الفنان محمد صبحي بالبكاء، لحظة وصوله عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي واستقبال أسرته لتقديم واجب العزاء لهم، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وكان الرملي قد وافته المنية يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 75 عاماً، وشيع جثمانه ظهر السبت، من مسجد السيدة نفسية، إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالبساتين، ومن ضمن الذين شاركوا في تشييع الجنازة: الكاتب الصحفي حمدي رزق، والفنان الشاب عمر مصطفى متولي.

يذكر أن لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد وأدب المسرح، وقدم على مدار تاريخه أكثر من 60 عملاً فنياً، تعاون فيها مع كبار النجوم، وشكل مع الفنان محمد صبحي ثنائياً فنياً ناجحاً، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة، منها مسرحيات: «انتهى الدرس يا غبي»، و«تخاريف»، وفيلم «العميل 13»، كما كانت له أفلام كوميدية تعاون فيها مع عادل إمام، أبرزها: «هاللو أمريكا»، و«بخيت وعديلة».

وقبل عامين قدم آخر أعماله الفنية من خلال مسرحية «اضحك لما تموت»، التي تقاسم بطولتها الراحل محمود الجندي والفنان نبيل الحلفاوي.

