خطأ طبي فادح يفقد الفنانة شويكار القدرة على المشي.. إليكم التفاصيل

تعرضت مؤخراً الفنانة شويكار إلى أزمة صحية كبيرة، بعدما أصيبت بكسر في مفصل ساقها اليمنى، حيث نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين منذ فترة لتلقي العلاج الذي تسبب في تفاقم الأزمة.
وقال صديق مقرب من شويكار إن الطبيب المعالج لشويكار أجرى عملية خاطئة لها مما تسبب في أزمة صحية أكبر، حتى أنها لا تستطيع السير على قدميها حالياً.
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وأضاف المصدر أن شويكار تخضع حالياً للعلاج وجلسات العلاج الطبيعي لاستراد حالتها الصحية، خاصة وأن لديها رغبة في العودة للتمثيل من جديد.
يذكر أن آخر ظهور لشويكار كان من خلال فيلم “ كلمني شكراً”، الذي شاركت في بطولته مع عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وصبري فواز.
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