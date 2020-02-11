كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشرت الإعلامية ” إنجي علي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة ” نجلاء بدر ” وبرفقتها الفنانة ” داليا مصطفى ” أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء في إفتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة .
وظهرت كلا من نجلاء بدر وداليا مصطفى في مقطع الفيديو وهما ترتجفان بشدة من برودة الجو وبسؤالهما عن السبب من وراء ارتدائهما للفساتين المكشوفة في المهرجانات في ظل الطقس البارد أجابت نجلاء بدر قائلة : ” إنت عاجبك اللي بيحصل فينا ده .. على فكرة إحنا في شهر 2 ده شهر أمشير ” .
وتابعت : ” وبعدين تلاقي الناس كاتبة تعليقات هو إنتوا مبتحسوش بالبرد .. لا والله بنحس بالبرد بس مضطرين البروتوكول بتاعنا إن إحنا لازم نظهر لابسين كده “
فيما قالت الفنانة داليا مصطفى عن هذا الأمر : ” هموت .. إحنا اللي بنعذب في نفسنا ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. نجلاء بدر ترتجف من البرد وتعلق على فساتين المهرجانات : ” حاسين بالبرد بس مضطرين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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