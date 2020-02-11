متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الانفصال لم يترك آثاره السلبية على الثنائي رينيه زيلويغر وبرادلي كوبر، إذ التقطت العدسات لهما العديد من اللقطات الطريفة خلال تواجدهما في حفل الأوسكار 92، مساء الأحد، بلوس أنجليس.
وظهرت رينيه زيلويغر عقب فوزها بأوسكار أفضل ممثلة، في لقطات تعكس الود مع برادلي كوبر، حيث تبادلا الحديث والابتسامات سوياً، داخل مسرح دولبي في هوليوود، بحسب Entertainment Tonight.
وكان الشريكان انفصلا في عام 2011 بعد عامين من علاقة حب جمعتهما سوياً.
يشار إلى أن الثنائي كان مرشحاً للأوسكار هذا العام، وبينما فازت رينيه زيلويغر بأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «جودي» إلا أن الحظ لم يحالف برادلي كوبر الذي كان مرشحاً عن إنتاجه لفيلم جوكر، لكنه خرج خالي الوفاض بعدما نجح الفيلم الكوري الجنوبي «طفيلي» في حصد الجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 9 أعوام من الانفصال.. “أوسكار” يجمع رينيه زيلويغر وبرادلي كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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