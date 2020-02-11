التشويق يسيطر على أجواء “ما فيّي”.. وهذه الأصداء

يعيش أبطال عمل مسلسل “ما فيي2” حالة خاصة من الفرح تزامناً مع تألق العمل وانتشار الأصداء الإيجابية حوله.

“ما فيي 2” يعرض حالياً على شاشة الـ MTV حيث تضج مواقع التواصل الإجتماعي بأحداث المسلسل الشيقة وأداء الأبطال المميز وخاصة أن الجزء الجديد يضم خلطة جديدة من الممثلين مع المحافظة على الإيقاع نفسه.

وقد عبر نجوم العمل عن سعادتهم الكبيرة بالأصداء، فأكدت الممثلة زينة مكّي أنها سعيدة جداً بردة فعل المشاهدين حول أحداث المسلسل وتقول أن دور “يمنى” التي تلعبه من أجمل الأدوار التي قامت بها خلال مسيرتها ووعدت المشاهدين بالمزيد من الحماس والأحداث الشيقة.

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بدورها، عبرت الممثلة سينتيا صامويل عن سعادتها الكبيرة بالإنضمام الى الجزء الثاني من “ما فيي” وتؤكد أن المشاهد يستطيع متابعة الجزء الثاني بكل يسر حتى لو لم يشاهد الجزء الأول، بحيث لن يجد أي عقبات في استيعاب الأحداث السابقة. كما اعتبرت أن دور “كارين” الذي تلعبه خلق لديها تحدي وشغف كبيرين على الصعيد الشخصي.

يذكر أن “ما فيي2” هو عمل اجتماعي رومانسي، تحمل قصته فكرة الصراع بين

عائلتين في القرية نفسها، ومن خلال دراما تشويقية يبحث عن دور التسامح والحب في إنهاء هذا الصراع، إضافة إلى أنه يرصد حقوق الطبقة الوسطى في الحياة والعمل والرزق، ويشهد على انتهاء عهد الإقطاع والرأسمالية وهو من تأليف كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “الصبّاح أخوان” وبطولة معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، نادين خوري، زينة مكي، بيار داغر، كارمن لبس، ليليان نمري، سينتيا صامويل، وسام بريدي، وسام صباغ، كارلا بطرس، نعمة بدوي، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان وإيلي شوفاني.