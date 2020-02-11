بدور البراهيم توجه نداء عاجلا للجمهور بعد زواجها.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالبت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، وسائل الإعلام والحسابات المعنية بأخبار المشاهير، بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر بها.

ووجهت بدور، نداء إلى وسائل الإعلام وحسابات المشاهير عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيه: "آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافت: "الرجاء التفاعل والله ولي التوفيق"، ثم علقت على هذا النداء بقولها: "وإن شاء الله بركز على براندي الميك آب وشغلي فقط".

ولم توضح البراهيم، السبب ورا اتخاذها هذا القرار، ولكن فيما يبدو أن الأمر يتعلق بزواجها مؤخرا، بحسب المتابعين الذين أطلقوا العديد من التعليقات لتخمين السبب الذي دفعها لتوجيه هذا النداء.

ومن المتوقع ألا تظهر بدور الإبراهيم بوجهها خلال الفترة المقبلة، بناء على ما وجهته من طلب لوسائل الإعلام وحسابات المشاهير، كما أنها لن تعتزل، والدليل تعليقها على الرسالة بأنها ستواصل العمل على "البراند" الخاص بها.

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وأعلنت بدور نبأ زواجها بطريقة غريبة؛ إذ أشهرت عقد الزواج، على حسابها بـ"سناب شات" كتوثيق لثمن المهر الذي كان ظاهرا؛ ما جعل بعض المتابعين يتحرى عن مدى صدقها أو عدمه في أمر المليون ريال المهر المحدد من قبلها.

واتهمها كثيرون بالكذب، بشأن قيمة المهر، إلا أنها خرجت عن صمتها للرد على تلك الاتهامات، موضحة أن جميع الأخبار التي تم تداولها حول هذا الموضوع كاذبة، وبرهنت على كلامها بأن العقود الرسمية لا يمكن أن يتم تزويرها، هذا بالإضافة إلى أنها قبضت مهرها المكتوب في عقد الزواج.

وقالت البراهيم عبر حسابها على "سناب شات": "كله كذب اللهم لا حسد.. الأمور الرسمية والعقود ما فيها كذب مهري مليون ريال ومقبوض ارتاحتوا".

أما عن حقيقة اعتزالها للسوشال ميديا بعد زواجها، أكدت: "لا ما بعتزل لكن باخد أجازة شهر العسل فديتكم".

ودخلت بدور البراهيم، في تحد مباشر مع الجمهور ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، على أنها لن تتزوج إلا بمهر لا يقل عن مليون ريال سعودي، وظلت بضعة أشهر تثير الجدل بتلك المسألة، حتى فاجأت جمهورها بالزواج من شخص "مجهول" لم تذكر هويته، ولكنها أكدت تقاضيها المليون ريال مهرها المشروط سابقا.