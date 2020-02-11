شيرين مفاجأةُ مسلسل نادين نجيم.. والأخيرة ترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاقدت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب على غناء تتر مسلسل "2020"، والذي تلعب دور البطولة فيه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

تتر مسلسل "2020" من كلمات الشاعر اللبناني علي المولى، وسيكون باللهجة اللبنانية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المطربة المصرية في الغناء باللهجة اللبنانية العام الماضي من خلال تتر مسلسل "خمسة ونص" والذي حمل عنوان "يا بتفكر يا بتحس" وكان أيضا بطولة نادين نجيم وقصي خولي.

وعبرت نادين نجيم عن سعادتها البالغة بالتعاون الثاني مع شيرين معربة عن أملها في أن يحقق تتر مسلسل "2020" نجاحا يفوق الذي حققه "خمسة ونص"؛ إذ كتبت في تدوينة لها عبر حسابها على موقع تويتر: "أحلى شيرين وأطيب قلب ويا رب يكتبلنا نجاح أكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين".

يذكر أن نجيم احتفلت قبل يومين بعيد ميلادها؛ إذ بلغت من العمر 36 عاما، وظهرت فيه باللوك الخاص بشخصيتها في المسلسل؛ واعتمدت غرة قصيرة مع إبقاء شعرها الأسود الطويل دون أي تغيير؛ إذ من المقرر أن تجسد خلال الأحداث، دور شخصية في الجيش اللبناني.

من جهة ثانية، أكدت الممثلة اللبنانية أن طلاقها لن يمنعها من مواصلة عملها أو من الاستمرار في المحافظة على جمالها أو الاستمتاع بحياتها الخاصة والعناية بعائلتها، وعلقت نجيم في حوار لها مع إحدى المجلات عن طلاقها للمرة الأولى، وقالت: "لم أعتبر طلاقي دمارا أو انهيارا، بل هو بداية جديدة لحياة جديدة".

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وأشارت نادين نسيب نجيم إلى أن الطلاق لم ولن يؤثر في طفليها هيفن وجوفاني، وصرحت: "ما زلت أتبع أسلوب التربية نفسه الذي كان سائدا قبل الطلاق. وينعم الأطفال براحة مطلقة؛ لأنني على علاقة جيدة بوالدهما، وننسق معا في كل ما يخصهما مراعاة لمصلحتهما".

وكانت نجيم قد أعلنت طلاقها في سبتمبر الماضي، في تغريدة قالت فيها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".