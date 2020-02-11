ياسمين رئيس وهادي الباجوري للمرة الرابعة معا في "جارة القمر"

القاهرة – لايف ستايل
تعود النجمة ياسمين رئيس للتعاون مع المخرج هادي الباجوري للمرة الرابعة في فيلم "جارة القمر" الذي بدأت تصويره منذ أيام قليلة، وذلك بعد النجاح الذي حققته في أحدث أفلامها "لص بغداد" بشخصية مهووسة بالتاريخ، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض.
وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقاُ في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل "عرض خاص"، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم"واحد صحيح" لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة"، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.
فيلم "جارة القمر" بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي ولكن يحدث ما هو غير متوقع.
المعروف أن أحدث أفلامها، "لص بغداد" حقق ايرادات ضخمة من بداية عرضه في شباك التذاكر وهو الأول لياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي، وقد لاقىت شخصيتها قبولًا من قبل الجماهير والنقاد.
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