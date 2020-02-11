أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية

حرصت الفنانة بشرى على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة والذى يقام حاليا فى دورته الرابعة وذلك فى أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية التي ألمت بها منذ ايام قليلة ودخل على أثرها المستشفى.
وكانت تعرضت الفنانة بشرى لأزمة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.
ونقلت بشرى بعد تعرضها لأزمة ضيق تنفس حادة وكذلك والدتها.
وتوجد بشرى حاليا في منزلها بأمر الأطباء، ولا تستطيع الحديث حاليا لحين إتمام شفائها.
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