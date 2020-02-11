ابنة حسن مصطفى تنشر صورة نادرة لوالدها بصحبة فريد شوقي

نشرت "نورا" ابنة الفنان الكبير حسن مصطفى، صورة نادرة تجمع والدها بالنجم فريد شوقي. وعلقت "نورا" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "صورة في منتصف الثمانينات، تجمع الملك فريد شوقي ووالدي حسن مصطفى، كانت تجمعهم صداقة وأخوة وعشرة طويلة". حسن مصطفى يعتبر من أشهر نجوم الكوميديا، له عدد من الأعمال في السينما والمسرح والتليفويون، أبرزها "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "رأفت الهجان"، وغيرها. Advertisements قد يهمك ايضاً: رانيا فريد شوقي تلتقط سيلفي مع صور والدها رانيا فريد شوقي تحتفل بمئوية والدها وتؤكّد أنه كان "أكاديمية فنون"

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