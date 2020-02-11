"قلبي يا ناس" كليب جديد لحكيم فى عيد الحب

يستعد المطرب حكيم لطرح كليب من ألبومه الجديد "الراجل الصح"، والأغنية تحمل اسم "قلبى ياناس" وهى من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي اسلام شبيسى وميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الحب على يوتيوب.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا 8 أغنيات من ألبومه وهى بالترتيب: الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصونى" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة.

والأغنية السابعه "الموضة السنة دي" وهي كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع: زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس، والأغنية الثامنة "الصعيد يا دولة"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع: إسلام شبيسى، ومكساچ المهندس أحمد جودة، ومنتج فنى فايز عزيز.

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يذكر آن أحياء المطرب حكيم الأيام الماضية، احتفالية "شعب واحد.. وأيد واحدة.. ووطن واحد" التى ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، فى استاد القاهرة ، بمشاركة جميع أبناء وطوائف الشعب المصرى، حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة ، معربا عن سعادتة بالمشاركة فى الاحتفالية قائلا : :" أنا سعيد بوجودى معاكم مع الشباب المصرى اللى بيحب بلده".

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