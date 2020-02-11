عمرو دياب يروج لحفله المقبل فى القاهرة

أعلن النجم عمرو دياب عن تفاصيل حفله المقبل في القاهرة، يوم الجمعة 28 فبراير بفندق المنارة، و نشرالهضبة البوستر الدعائى للحفل عبر حسابه بموقع انستجرام.

و أعلن عمرو دياب عن تفاصيل حفل أخر له ، والذى يعود به للكويت بعد غياب سنوات، ونشر الهضبة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تفاصيل الحفل والذى يقام يوم 13 فبراير الجاري بأرض المعارض الكويتية.

وكانت أخر حفلات الهضبة يوم 8 فبراير، فى جدة بالسعودية، حيث تألق وسط حشد جماهيرى كبير، مقدما عدد كبير من أغانيه الجديدة بالإضافة إلى بعض أغانى الألبوم الجديد "سهران" المقرر طرحه غدا 12 فبراير الجاري بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وفاجأ الهضبة جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال أيام، كما أطرب الجمهور بعدد من الأغنيات القديمة والحديثة له والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية والمنظمة للحفل، أعلنت نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، حيث أحيا حفلا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.

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وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامى سمير.

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