بسمة وهبة تنشر صورة مع حسن شاكوش وتتحدث عن عمل جديد يجمعها

نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة تجمعها بالمطرب الشعبي حسن شاكوش، على حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، الثلاثاء، ولمحت لما يبدو إنه عمل جديد يجمع بينهما.

وكتبت :«ترى ماذا سيكون من عمل؟.. اللي يقول صح أول واحد يطلع في العمل».

وعلق أحد متابعيها عن عدم وضعها للمكياج: «سكر محلي محطوط عليه كريمة».

وكان المطرب حسن شاكوش قد حقق بأغنيته «بنت الجيران» شهرة واسعة في مصر والوطن العربي في وقت قصير.

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