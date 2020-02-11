شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان إصابتها بالسرطان وانتشار الأخبار عن تدهور صحتها..جواهر: اتقوا الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة الكويتية، جواهر، عن استيائها من تداول أنباء غيرصحيحة وتصريحات على لسانها عقب إعلان إصابتها بالسرطان، نافية تدهورحالتها بالشكل المتداول، وأنها أصبحت "خطيرة" مؤكدة أن هذا كذب وافتراء على تشخيص حالتها المرضية.وأنها مثل أي مريض تتلقى العلاج.

واتهمت جواهر مروجي هذه الشائعة، بالسعي وراء تحقيق مشاهدات عالية، أو زيادة عدد المتابعين، دون النظر إلى مشاعر أهلها وأطفالها، في تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية.

ووجهت رسالة لهم هي: "اتقوا الله فيما تقولونه عن حالتي المرضية، أنا عندي عيال وأهل، لا تهولون باللي تكتبونه، لأن حرام أهلي وعيالي يقرأون مثل هذه الأشياء ويخترعون، وأنا الحمد لله موكلة أمري لرب العالمين، وهو قادرعلى كل شيء، وأنا الحمد الله سعيدة بابتلاء ربي لي، لأن ربي إذا حب عبده ابتلاه، وما أطلب منكم إلا الدعاء وعدم الكتابة عن شي ما تعرفونه وتفتون فيه".

وعن تطورات حالتها الصحية، أكدت جواهر، التي تتلقى علاجها في العاصمة البريطانية لندن، أنها بدأت في تلقي العلاج، وأمورها بخير.

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من ناحية أخرى حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على دعمها، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" :"أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاء لا يغادر سقما.. أختي، أكثري من الاستغفار وقراءة سورة يسن، ادعو لها جزاكم الله خيرا فى ميزان حسناتكم".



احلام

وأعلنت الفنانة الكويتية جواهر، اصابتها بمرض السرطان، منذ ساعات، خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات"، الشهير، لتصدم جمهورها بذلك الخبر الذي سرعان ما تصدر منصات تريندات السوشيال ميديا المختلفة.

وفي تعليق للفنانة الكويتية، بعد نشرها خبرإصابتها بالسرطان، نشرت صورة لمرضي سابقين بالسرطان تم شفائهم، قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب"، ونشرت صورة آخري من داخل غرفة العلاج التي تمكث فيها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".