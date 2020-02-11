حفل الأوسكار يشهد انخفاض قياسي عن العام الماضي .. 23.6 مليون مشاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدورة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي بثتها قناة ABC أول أمس، انخفاض كبير في نسب المشاهدات التي وصلت لـ 23.6 مليون مشاهدة، وهوما يعد إقبال ضعيف مقارنة بالعام الماضي الذي شهد عدد مشاهدات 29.56 مليون مشاهد.
ووفقاً للإحصائيات التي كشفت عنها القناة، فإن الدورة الـ 92 شهدت انخفاض حاد في عدد المشاهدات للبث المباشر للحفل، وهو ما ارجعته إلى غياب المضيف للعام الثاني على التوالي ما أثر بشكل كبيرعلى عدد المشاهدات حيث إن غالبية المشاهدين لجأوا إلى منصات السوشيال ميديا للمتابعة وإلى البث المباشر الذي حرص على مشاركته المشاهير أول بأول.
وقالت قناة ABC في بيانها، أن منصات السوشيال ميديا التابعة لها شهدت ارتفاع ملحوظ في عدد الزيارات بزيادة 16% أثناء البث المباشر للحفل، وشهدت لحظة اختيار فيلم Parasite كأول فيلم أجنبي يحصل على أفضل صورة في الأوسكار، على أعلى فترة في نسب المشاهدة والتي وصلت لـ 20.6 مليون من إجمالي التفاعلات.وجاءت القائمة الكاملة لـ جوائز حفل الأوسكار 2020 كالآتي:
Parasite أفضل فيلم
خواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker
رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy
براد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood
لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story
ألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman
بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite
1917 أفضل مكساج
1917 أفضل تصوير سينمائى
Ford v. Ferrari أفضل مونتاج صوتى
Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة
Jojo Rabbit أفضل سيناريو مقتبس
Parasite أفضل سيناريو أصلى
The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير
Little Women أفضل تصميم أزياء
Once Upon a Time in Hollywood أفضل إنتاج
American Factory أفضل فيلم وثائقى
Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير
Ford v. Ferrari أفضل مونتاج
1917 أفضل مؤثرات بصرية
Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر
Parasite أفضل فيلم أجنبى
Joker أفضل موسيقى تصويرية
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