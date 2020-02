شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الأوسكار يشهد انخفاض قياسي عن العام الماضي .. 23.6 مليون مشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدورة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي بثتها قناة ABC أول أمس، انخفاض كبير في نسب المشاهدات التي وصلت لـ 23.6 مليون مشاهدة، وهوما يعد إقبال ضعيف مقارنة بالعام الماضي الذي شهد عدد مشاهدات 29.56 مليون مشاهد.

ووفقاً للإحصائيات التي كشفت عنها القناة، فإن الدورة الـ 92 شهدت انخفاض حاد في عدد المشاهدات للبث المباشر للحفل، وهو ما ارجعته إلى غياب المضيف للعام الثاني على التوالي ما أثر بشكل كبيرعلى عدد المشاهدات حيث إن غالبية المشاهدين لجأوا إلى منصات السوشيال ميديا للمتابعة وإلى البث المباشر الذي حرص على مشاركته المشاهير أول بأول.

وقالت قناة ABC في بيانها، أن منصات السوشيال ميديا التابعة لها شهدت ارتفاع ملحوظ في عدد الزيارات بزيادة 16% أثناء البث المباشر للحفل، وشهدت لحظة اختيار فيلم Parasite كأول فيلم أجنبي يحصل على أفضل صورة في الأوسكار، على أعلى فترة في نسب المشاهدة والتي وصلت لـ 20.6 مليون من إجمالي التفاعلات.

وجاءت القائمة الكاملة لـ جوائز حفل الأوسكار 2020 كالآتي:

Parasite أفضل فيلم

خواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker

رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy

براد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story

ألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman

بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite

1917 أفضل مكساج

1917 أفضل تصوير سينمائى

Ford v. Ferrari أفضل مونتاج صوتى

Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة

Jojo Rabbit أفضل سيناريو مقتبس

Parasite أفضل سيناريو أصلى

The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير

Little Women أفضل تصميم أزياء

Once Upon a Time in Hollywood أفضل إنتاج

American Factory أفضل فيلم وثائقى

Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير

Ford v. Ferrari أفضل مونتاج

1917 أفضل مؤثرات بصرية

Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر

Parasite أفضل فيلم أجنبى

Joker أفضل موسيقى تصويرية