شكرا لقرائتكم خبر عن بيلعب بالتماثيل..لقطة طريفة لمخرج Parasite بعد حصول فيلمه على 4 جوائز أوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين لقطة طريفة للمخرج بونج جون هو، مخرج فيلم parasita بعد حصوله على 4 جوائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، حيث ظهر وهو يلاعب تمثالين للأوسكار فور حصوله على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم و جائزة أفضل فيلم، كما حصد جائزة أفضل فيلم أجنبى، وأفضل سيناريو أصلى.





وأصبح Parasite أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز في تاريخ الأوسكار بجائزة أفضل فيلم وأيضاً لأول مرة خلال ٦٥ سنة يكون أفضل فيلم في الأوسكار هو نفس الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.

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و تمكن الفيلم الكوري Parasite، الطفيلى، من جذب الأنظار إليه منذ طرح اسمه عالميا، وهو ناطق بالكورية، وترجم إلى بعض من اللغات المختلفة، ليتمكن العالم من فهم لغة الحوار، التى استطاع العاملون على العمل أن يصلوا فكرتهم من خلالها.

وكانت إيرادات فيلم Parasite، قد تخطت 160 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 8 نوفمبرمن العام الماضى في دورالعرض المختلفة حول العالم، كما حصل الفيلم على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبرموقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة.

فيلم Parasite، دار حول الصراعات الطبقية في المجتمعات، حيث يريد كل شخص أن يحقق ما يريد، دون النظر إلى من حوله، فتمكن المؤلف والمخرج بونج جون، من إظهار الفقر الشديد الذى تواجهه أسرة تتكون من 4 أفراد، امام أسرة من الطبقة الغنية، التي تعيش في ترف، وغنى فاحش.