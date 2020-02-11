بعد عقد قرانها .. بدور البراهيم تطلب من متابعيها حذف صورها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:56 مساءً - نشرت خبيرة التجميل السعودية ” بدور البراهيم ” منشورا عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي تطلب فيه من جميع وسائل الإعلام المعنية بأخبار المشاهير إزالة جميع صورها ومقاطع الفيديو التي تظهر بها من على صفحاتهم .

فكتبت بدور البراهيم في منشورها قائلة : ” آمل من الجميع منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزلة صور أو مقاطع فيديو .. أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. الرجاء التفاعل والله ولي التوفيق ” .

وفي منشور آخر كتبت حول ما تردد عن اعتزالها وقالت : ” حبايبي أنا ما بعتزل ببقى معكم لكن بدون صورة وصوت .. وبركز على كل ما هو جديد ومفيد بالميك اب والتغطيات .. أحبكم ” .

ولم تكشف خبيرة التجميل بدور البراهيم السبب من وراء هذا القرار والذي أتى بعد عدة أيام فقط من زواجها الذي أعلنت عنه نهاية الشهر الماضي .. إلا أنه من المرجح أن يكون بطلب من زوجها .

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