حمادة هلال يستغيث بجمهوره: “الحقوني أنا مرعوب”

متابعة بتجــــــــــرد: أثار الفنان حمادة هلال موجة من الضحك والسخرية بعد نشره مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على “إنستغرام” يستغيث فيه بجمهوره لإنقاذه من فأر وجده في حمام غرفة نومه.

وظهر حمادة بوجه شاحب يعتريه الرعب، وعلق على الفيديو قائلاً: “زي ما أنتو شايفين اكتشفت إن غرفة نومي فيها فار، ومش عارف أعمل إيه، وأنا مش خايف أنا مرعوب، مفيش أي طريقة يا جماعة الفار مش واكل معاه مصيدة ولا لزق، اتفضلوا معانا”.

يذكر أن حمادة هلال طرح منذ أيام أغنيته الجديدة بعنوان “أووه لا لا” التي حققت نجاحاً كبيراً عند طرحها على “يوتيوب”.

وكان حمادة هلال قد أعلن عدم خوضه سباق الدراما الرمضاني هذا العام، والابتعاد عن الدراما التليفزيونية، وذلك بعدما قدم عدداً من الأعمال الدرامية الجيدة، والتي لاقت نجاحاً كبيراً حيث كان آخر أعماله الدرامية مسلسل “ابن أصول” والذي عرض رمضان الماضي وشاركته في البطولة سوزان نجم الدين وآيتن عامر.