متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً ظهرت فيه الفنانة المصرية منة شلبي ولفت أنظار الكثير من المتابعين.
وفيه بدت الفنانة وهي تجلس على كرسي مزين الشعر في أحد الصالونات فيما يقوم بصبغ شعرها.
وفي الجزء الثاني منه تبين أنها حولت لونه إلى أشقر فاتح جداً، وهو ما غير شكلها تماماً خصوصاً أنها لم تكن تضع أي لمسة ماكياج.
وانطلقت على إثر انتشار المقطع موجة من التعليقات واثنى بعض المتابعين على جرأة الممثلة وعلى عدم ترددها في الظهور من دون ماكياج وبإطلالة طبيعية جداً معتبرين أنها متصالحة مع نفسها.
وفي المقابل أبدى آخرون عدم إعجابهم باللوك الجديد لافتين إلى أنها تبدو باهتة وأكبر من عمرها الحقيقي.
ومما كتب في التعليقات: “عطيها أكبر من عمرها” و”شوية آيلاينر ما تضر” و”يا جماعة عندها 37 سنه إيه عجوز ديه” و”مكبرها اللون حيل” و”عجوز يابسة” و”هذا الشكل الطبيعي بدون شد ونفخ ومتصالحة مع نفسها خل تشوف الابداع اللي عندنا” وحقق الفيديو على أحد الحسابات أكثر من 35 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – منة شلبي تختار لون شعر غريباً وتتعرض للانتقادات… “عجوز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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