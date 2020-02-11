الملكة اليزابيت تعيّن أميرة بديلاً عن الأمير هاري لقيادة قوات المارينز

متابعة بتجــــــــــرد: في تطور جديد للأحداث في بريطانيا والعائلة المالكة، كشفت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أنه من المقرر أن تتولى الأميرة آن، الدور العسكري الذي كان في يد الأمير هاري في قوات المارينز الملكية، لتصبح بذلك أول سيدة تحظى بهذا الدور.

وأكدت أن الملكة اليزابيت الثانية عينت ابنتها الاميرة آن قائدة لمشاة البحرية الملكية بدلاً من الأمير هاري بعد إعلانه عن اعتزال الحياة والمهام الملكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تضاف إلى الأميرة البالغة من العمر 69 عاماً التي ترتبط بـ65 منظمة عسكرية، العديد من الواجبات الملكية، عندما يتخلى ابن أخيها عن مهامه العسكرية في الربيع المقبل، لافتة إلى أنه الأميرة أكثر أفراد العائلة المالكة عملاً وجدية.

وكان الأمير فيليب قد شغل هذا المنصب لمدة 64 عاما حتى عام 2017، حيث تقاعد من مهامه الملكية لذلك وافق أن تكون آن بديلة لهاري.