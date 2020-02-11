50 عملاً من 30 دولة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

متابعة بتجـــــــــرد: انطلقت مساء أمس، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يتواصل حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة 50 فيلماً من 30 دولة.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق إن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يمثل ملتقى للسينمائيين، للتباحث حول قضايا صناعة السينما، كما يجمع نخبة من صناع الفن والدبلوماسية، إلى جانب كونه ملتقى لنشطاء المرأة من العالم بمسؤولي المجلس القومى لإطلاعهم على التطور الذي حازته المرأة المصرية ومدى الاهتمام بها.

وأضاف عبدالخالق أن مهرجان هذا العام يضم 50 فيلماً من 30 دولة، منها 18 فيلم عرض أول أفريقي، وفيلما عرض أول عالمي، وتشارك هذه الأفلام في المسابقات المختلفة على مدار أيام المهرجان، كما توجد ثروة رائعة من الشباب الأسواني بإجمالي 210 شبان يشاركون في 6 ورش متنوعة.

وتابع أن المهرجان سيكرم نساء أسوان لدورهن في محاربة التميز والصورة النمطية في منتدى نوت، وفى ختام حفل الافتتاح لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيجري تكريم عدد من رموز الفن والسينما والأفلام المشاركة في النسخة الرابعة، أبرزهم النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، والنجمتان المصريتان نيللي كريم ورجاء الجداوي.