لطيفة التونسية تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت النجمة التونسية لطيفة بحصولها على الإقامة الإماراتية، حيث شاركت متابعيها على تويتر صوراً لاستلامها الإقامة أمس الاثنين، مقدمة الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واعتبرت لطيفة يوم تسلم الإقامة أسعد أيام حياتها وكتبت: “هذا اليوم من أسعد أيام حياتي شكراً لدولة الإمارات الحبيبة وشكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على منحى هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخراً للفنانين والأدباء والعلماء”.

وتابعت: “كم تشرفت بهذه الإقامة وشكراً لكل الإخوة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في إدارة الإقامة والهجرة، وشكراً للواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المقدم علي مال الله الحمادي نائب مساعد المدير لشئون الإقامة وأذونات الدخول”.