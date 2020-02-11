نيللي كريم مُكرّمة في مهرجان “أسوان لأفلام المرأة” وتهدي جائزتها لوالدتها

متابعة بتجـــــــــرد: انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتي تحمل اسمي الفنانتين الراحلتين نادية لطفي وماجدة الصباحي، مساء أمس الإثنين في 10 شباط/فبراير.

وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة المصرية نيللي كريم، التي أعربت عن سعادتها بهذه اللفتة المميّزة من إدارة المهرجان.

نيللي شاركت الجمهور عبر صفحتها على موقع “إنستجرام” صوراً من الحفل وأشارت في تعليقها عليها إلى مدى تأثرها بهذه الجائزة فكتبت: “أنا سعيدة بتكريمي الليلة من قبل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بجائزة الإنجاز لمدى الحياة”.

وتابعت: “أهدي هذه الجائزة للعديد من النساء اللواتي استلهمن الأدوار التي لعبت بها والنساء اللاتي يلهمنني كل يوم بقوتهن وشجاعتهن وموهبتهن وكفاءتهن، ومن بينهم والدتي”.

وقامت إدارة المهرجان أيضاً بتكريم الفنانة رجاء الجداوي، وتم عرض فيلم “بعلم الوصول” للمخرج هشام صقر في نهاية الحفل، بحضور أبطاله بسمة، بسنت شوقي، ومحمد سرحان. واستحدثت إدارة المهرجان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة بعنوان “نوت للإنجاز”، بحيث تُمنح سنوياً لأي شخصية لها إسهام في مواجهة التحديات التي تواجه المرأة، وقد تم اختيار السفيرة ميرفت التلاوي لتكون أول سيدة تحصل على هذه الجائزة تقديراً لإسهاماتها في قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.

Advertisements

وتشهد الدورة الحالية مشاركة 31 فيلماً من 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، منها 11 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، تشمل فيلمين تسجيلين وفيلم تحريك و8 أفلام روائية.

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 20 فيلماً، منها 6 أفلام تسجيلية و4 أفلام تحريك و10 أفلام روائية.

وترأس المخرجة والكاتبة الهولندية ميكا دي يونج لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو، الفنانة التونسية سهير بن عمارة، المنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والفنانة المصرية منة شلبي.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير الفنانة المصرية بشرى، الناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كلاً من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيسة، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس، الفنانة المصرية رانيا يوسف، والفنانة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبدالفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.