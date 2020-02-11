داليدا خليل ومئات الرسائل عبر حساباتها، اليكم السرّ؟

تتلقى النجمة داليدا خليل يومياً من المشاهدين والجمهور والمحبين مئات الرسائل الموزعة عبر حساباتها على انستغرام، تويتر وفايسبوك، وذلك من الذين يتابعون مسلسل “سرّ” الذي تلعب بطولته وتتألق فيه بدور “تالين”.

وتحرص داليدا على نشر كافة الرسائل عبر حساباتها، حيث يغص التايملاين الخاص بها بتعليقات الإشادة بدورها وطلتها وتمثيلها اللافت والذي نال اعجاب المشاهدين بالاضافة الى كافة الأسماء المهمة المشاركة في بطولة العمل.

من هنا، يحقق “سرّ” نجاحاً مميزاً ومشاهدة عالية وهو يُعرض عبر شاشة MBC4 من الأحد الى الخميس الساعة التاسعة بتوقيت بيروت، ويضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم الفنان القدير بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.

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