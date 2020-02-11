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Feb 11, 2020
على الرغم من الطقس العاصف والماطر، إلا ان كل هذا لم يمنع عشاق السهر وجمهور النجم ناجي أسطا من حضور حفلته فيThe Village Dbayeh، حيث تألق وسط عدد كبير من الساهرين الذين تحدوا البرد والمطر وأتوا للاستمتاع بوقتهم مع أجمل أغنيات الاسطا الذي قام بنشر مجموعة من الصور عبر حساباته على مواقع التواصل من أجواء السهرة، شاكراً الجمهور على محبتهم وتفاعلهم.
من جهة أخرى، وكما كشفنا حصرياً ان ناجي اسطا يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “أقرب شخص” والتي تحمل توقيع التريو الناجح الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع عمر صباغ، وسيصورها أسطا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.
وفي دردشة سريعة مع الشاعر مازن ضاهر حول الأغنية كشف لـ “الخليج 365” أن الأغنية إجتماعية وواقعية تلامس الناس، إضافة الى واقع يعيشه الكثيرون، تتضمن نصيحة وفيها شيء من الحكمة أيضاً، إيقاعية إلى حد ما. وشدّد “ضاهر” أن الأغنية ستكون “هيت” لأنها تعني كل شخص موجود في هذه الدنيا. وختم قائلاً: “الغنية بتحكي عن الوفا وغدر الناس”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- الجمهور يتحدى البرد ويسهر مع ناجي اسطا حتى ساعات الصباح الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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