إنريكي إغليسياس وحبيبته يُرزقان بطفلهما الثالث

Feb 11, 2020
أفادت المعلومات أن النجم الاسباني إنريكي إغليسياس وحبيبته لاعبة التنس المعتزلة الروسية أنا كورنيكوفا رُزقا بطفلهما الثالث.
واللافت أنّ الثنائي تمكنا من إبقاء خبر الحمل طوال فترة التسعة أشهر بعيدًا عن الإعلام والأضواء، حتى أنجبت كورنيكوفا بسرية تامة الطفل الثالث، وذلك بعد عامين على ولادة توأمهما “نيكولاس” و”لوسي” بسرية تامة أيضاً.
وفي زيارة سريعة على حسابي أنريكي إغليسياس وأنا كورنيكوفا على انستغرام لم ينشرا أي صورة للطفل الجديد او جنسه.
يُذكر أن إنريكي وأنا على علاقة عاطفية منذ عام 2001.
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