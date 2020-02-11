الشرطة تعتقل والد ليندسي لوهان.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مايكل لوهان، والد الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان بتهمة الاعتداء المنزلي على زوجته.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه تم إلقاء القبض على مايكل لوهان، 59 عاما، بعد أن توجهت زوجته كيت ميجور إلى قسم الشرطة وادعت أنه هاجمها في منزلهما بهامبتونز، نيويورك، وذكرت أن السبب وراء شجارهما ومهاجمته إياها أنها واجهته بسجلات تصفح مواقع الإنترنت الخاصة به، حيث كان يتعامل مع شركة تقدم خدمات جنسية وذلك أثناء تواجده في إحدى الرحلات.

وأظهر بيان مكتوب بخط اليد من ضمن المستندات الصادرة عن الشرطة يصف كيف ألقى لوهان على زوجته شماعة بلاستيكية أثناء بحثها عن حيوانها الأليف " الهامستر"، قبل أن يمسكها من حلقها تاركا عليها كدمات واضحة خاصة على الجانب الأيمن من رقبتها، وقام باعتصار يديها بشدة لدرجة أن الكرة الخاصة بحيوانها الأليف التي كانت تحملها قد انشطرت وكان يتابع ضربها وركل مؤخرتها.

وقالت كيت أثناء التحقيقات إن لوهان هدد بطعنها وهي تحاول دفعه للابتعاد عنها ووصفها بـ"العاهرة"، وقالت إنه أخبرها أنه يريد طعنها حتى ينتهي كل شيء.

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ونشرت الصحيفة صورة للوهان أثناء اصطحاب الشرطة له وهو مرتد أصفاد اليدين، وتزوج لوهان بكيت في عام 2014، وقد انفصلا مرة في السابق بعد عام من الزواج في عام 2015، ولديهما ابنان لاندون 7 سنوات ولوغان 5 سنوات.

والجدير بذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إتهام فيها لوهان بالعنف المنزلي ضد كيت، ففي عام 2011 تم اعتقاله بعد محاولته إلقاءها من الشرفة، وتعود بداية هذه الاعتداءات المنزلية لعام 2009 حيث قام لوهان بدفع كيت بقوة أثناء إحدى المشاجرات التي وقعت بينهما.

ولدى لوهان تاريخ وسجل إجرامي حافل، ففي عام 1990 تم اعتقاله بتهمة ازدراء المحكمة وقضى جراء ذلك ثلاث سنوات داخل السجن، وفي عام 1997 ألقي القبض عليه مرة أخرى بسبب خرقه لشروط المراقبة المفروضة عليه وسفره لكاليفورنيا بعد نقل ابنته ليندسي لوهان للمستشفى بسبب تعرضها لنوبة ربو حادة، وتم اعتقاله في عام 2004 بعد شجاره مع مات سوليفان الشقيق الأصغر لزوجته السابقة دينا لوهان.