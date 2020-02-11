رؤى الصبان ترد بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان صورة جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية "جاكيتا" باللون البيج مع حزام وأسفله بلوزة باللون الأبيض، إلا أنها لم تتوقع أن تثير صورتها تلك كل ردود الفعل والتعليقات السلبية التي تعرضت لها، إذ انتقد عدد كبير من متابعيها الوزن الزائد الذي ظهرت فيه، مشيرين إلى وجوب اهتمامها بجسدها أكثر.

ورفض جمهور الإعلامية الهجوم معتبرينه نوعا من أنواع "التنمر"، لا سيما أن الصبان أنجبت ابنتها الأولى "شيخة" مؤخرا، ومازالت بمرحلة التخلص من الوزن الذي اكتسبته خلال الحمل والولادة.

ويبدو أن كمية التعليقات السلبية التي وصلت للإعلامية الإماراتية جعلتها تخرج عن صمتها موجهة رسالة لكل من انتقدها، وعلقت الصبان في البداية "هدوا شوية"، وأضافت بأنها لم تطلب من أي شخص التعليق على الصورة، وطلبت من جمهورها منحها بعض الوقت من أجل محاولة استعادة رشاقتها.

وتابعت الصبان حديثها بأنها لن تقوم بإجراء أي عملية تجميل بهذا الصدد سواء تكميم أو شفط دهون، من أجل إرضاء هؤلاء الأشخاص الذين انتقدوها دون مراعاة لأي تفاصيل أخرى.

وبعد هذا الفيديو، دافع الكثيرون عن رغبة رؤى بعدم إجراء أي عملية، مؤكدين أنها تحتاج بعض الوقت، وأن رشاقتها وجسدها أمر يخصها ولا يحق لأحد التدخل به مهما كان السبب.

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فيما اعتبر البعض أنها شخصية عامة ومشهورة ومن حق الجمهور أن يوجه النصائح لها، لا سيما أن طبيعة عملها تتطلب منها الظهور بشكل مستمر على الشاشة وأمام الجمهور.

يُشار إلى أن رؤى الصبان هي مذيعة وممثلة إماراتية من أصل أردني، ولدت في عام 1988 لأب أردني وأم مغربية، إلا أنها عاشت حياتها بشكل كامل في الإمارات، أعلنت في عام 2018 زواجها من زميلها الإعلامي السعودي حمود الفايز بعد قصة حب جمعتهما لمدة أشهر، وأنجبت مؤخرا ابنتهما الأولى "شيخة".

وبدأت رؤى مشوارها في الإعلام عام 2007، وتحديدا من مؤسسة دبي للإعلام، حيث قدمت العديد من البرامج في مسيرتها، كما اقتحمت عالم التمثيل وشاركت في عدد من المسلسلات أبرزها "وديمة"، "صبايا 4"، "ذيب السرايا"، "دبي لندن دبي"، وكان آخر أعمالها مسلسل "ممنوع الوقوف" عام 2017.