أحمد ماضي: فضل شاكر غير معتزل..وهذه طريقة عملي مع زياد برجي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاع الشاعر اللبناني أحمد ماضي أن يترك بصمة مميزة على الساحة الفنية، من خلال كلماته الراقية التي أغنت أرشيف الفن الأصيل؛ إذ لطالما نجح في اختيار المفردات المناسبة والتي تتلاءم مع روحية العمل، وعرف بحرصه الدائم على انتقاء ما يتلاءم مع كل نجم يسعى للتعاون معه.

ولكن إبداعاته الفنية لم تمنعه من قول رأيه بحرية مطلقة ودون تردد، وتقييم مختلف الأعمال الفنية بجرأة لا متناهية من دون الخوف من أن يؤثر رأيه على عمله، وكأنه يحاول احترام أصالة الفن من خلال الوقوف بوجه الهرطقات الفنية المستشرسة في الساحة.

وكان الشاعر أحمد ماضي أشار في إحدى مقابلاته الصحفية، إلى أن هناك تكرارا في معظم الأحيان لبعض عناوين الأغاني، نظرا لكون المفردات اللبنانية تتكرر، مؤكدا أن الأهم ألا يكون هناك نسخ لروحية العمل.

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وعلى الرغم من تعاون الشاعر أحمد ماضي، منذ بداية مشواره الفني لغاية يومنا هذا، مع العديد من النجوم بأعمال حققت نجاحا لا مثيل له، ونسبة مشاهدة لا يستهان بها، إلا أن اللافت أنه يرتبط بعلاقة أخوة وصداقة مع النجم زياد برجي، لتتحول تلك الألفة التي تربط بينهما الى أعمال ناجحة، فاشتهر هذا الثنائي بالإبداع والنجاح على طول مسيرتهما معا.

وأعاد الشاعر أحمد ماضي، هذا التعاون الناجح مع النجم زياد برجي أخيرا، إذ أبدع من خلال كتابته لأغنية "أنا وياك" التي أداها ولحنها النجم زياد برجي؛ إذ تصدر فيديو كليب هذا العمل، تريند الأكثر بحثا في مصر والوطن العربي، وأصبح اسم الأغنية من الأكثر تداولا عبر محرك "غوغل"، بالإضافة إلى نسب مشاهدتها عبر "يوتيوب" التي تقترب من المليون الثاني، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

من جانبه أعرب زياد، عن سعادته بنجاح الأغنية وبردود الأفعال القوية التي تلقاها عقب طرح "أنا وياك"، وهي شارة فيلم "يوم إيه يوم لاء"، من إنتاج رائد سنان، وتأليف رافي وهبي، إخراج نبيل لبس، ومن بطولة نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي أبرزهم: زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ميا سعيد.

وفي لقاء للشاعر أحمد ماضي مع "فوشيا" تطرق للعديد من الموضوعات حول جديده مع فضل شاكر، وعلاقته مع زياد برجي.