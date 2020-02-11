ميس حمدان تبرز رشاقتها في "الجيم"

نشرت الفنانة ميس حمدان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت "حمدان" في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل "الجيم"، وعلقت:"نبذة من تمارين اليوم كانت مكثفة".

يذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت في عام 2018 ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف"

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