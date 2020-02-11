تامر حسني يدعم حملة دنيا صلاح لمساعدة المحتاجين

أعلن الفنان تامر حسني، تضامنه وتبنيه للحملة التي دعت لها دنيا صلاح عبدالله لمساعدة المحتاجين، والتي تنادي بتلبية طلبات المحتاج ودعمه.

"تامر" كشف عن دعمه للحملة، قائلا: "تضامنا مع فكرة دنيا صلاح عبد الله، اختار حد متعرفوش من أهالينا المحتاجين وانزل شوف طلباته و فرحه باللي تقدر عليه واتصور معاه و هو مبتسم".

وتابع "أحسنتي يا دنيا ربنا يكرمك، وأنا من دلوقتي بتبنى الحملة دي ونفسي كلنا نعمل كدا و تبقى عادة نواظب عليها دايماً ربنا يكرمكوا كلكوا يا أهل الخير"

وأطلقت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله اليوم عبر برنامجها في إذاعة ميجا إف ام، حملة بعنوان "فرح حد متعرفهوش"، بمناسبة عيد الحب.

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