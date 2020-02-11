لطيفة تطرح فيديو كليب "مابكرهوش" عبر "يوتيوب"

القاهرة - لايف ستايل
طرحت المطربة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها بعنوان "مابكرهوش" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية "مابكرهوش" تعاونت لطيفة في أغنية "مابكرهوش" مع كل من الشاعر الغنائي حسام سعيد، والملحن محمود أنور، الموزع الموزع الموسيقي تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.
وتعتبر أغنية "مابكرهوش" إحدى أغنيات ألبوم لطيفة الجديد الذي يحمل اسم "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.
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