أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى المنارة

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير بالتزامن مع احتفالات عيد الحب العالمي، وذلك يوم 28 فبراير الجاري، في مركز المنارة الدولي بمنطقة التجمع.

ويقام الحفل الساعة الخامسة مساءً، ويعد أول حفل لـ"الهضبة" في عام 2020، وتنقسم التذاكر لأربع فئات، هي: عادية ويبلغ سعرها 450 جنيهًا، فان بت ويبلغ سعرها 750 جنيهًا، Vib وقوف يبلغ سعرها 1500 جنيه، Vib - لوج، ويبلغ سعرها 2500 جنيه.

ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم ١٢ فبراير الجاري، وطرح الهضبة بروموهات ثلاث أغنيات من الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي "عم الطبيب"، و"هيعيش يفتكرني"، و"يا روقانك".

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