محمد فؤاد يحتفل بـ«الفلانتين» في مصر الجديدة

يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي كبير، يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، داخل أحد الفنادق الكبرى في منطقة مصر الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم "فؤش"، خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "سلام"، التي وعد الجمهور بتصويرها في القريب العاجل وقدمها مرتين بناء على رغبات الجمهور، مرورًا بـ"ابن بلد" و"ساعات بشتاق" و"بين إيديك" و"طمني عليك" و"خدنى الحنين" و"يا ناسي روحى" و"القلب الطيب"، و"كمننا"، و"في السكة"، أولى أغانيه في مشواره الفني، وغيرها مما قدمها بناء على رغبات المعجبين.

في السياق ذاته، يضع محمد فؤاد اللمسات الأخيرة على فيديو كليب أغنية "إنت اختيارى" التي انتهى من تسجيلها مؤخرا، والمقرر تصويرها خلال الأيام المقبلة.

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