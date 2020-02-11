معجبات أحمد عز يقتحمن كواليس “علاء الدين”

تسلَّلت عدد من معجبات الفنان المصري أحمد عز، إلى غرفته في مسرح “كايرو شو” بالقاهرة، أمس، وذلك أثناء فترة الاستراحة الخاصة بمسرحية “علاء الدين”، التي انطلق عرضها في مصر، الخميس الماضي، لمدة 3 أيام.



وقال مصدر خاص، إن عدداً من مسؤولي إدارة المسرح حاولوا ملاحقة الفتيات، ولكن دون جدوي، حيث تمكنَّ من الوصول إلي غرفة عز، والتقاط الصور التذكارية معه.



وأضاف المصدر أن الإدارة قررت وضع أفراد حراسة خلف كواليس المسرح، لمنع حدوث هذه الواقعة أثناء عرض المسرحية، مع نهاية كل أسبوع خلال الفترة المقبلة.



ويشارك في بطولة مسرحية «علاءالدين» تارا عماد، ومحمد ثروت، ومحمد جمعة، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.

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