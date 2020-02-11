رشوان توفيق ضيف مصطفى المنشاوي في «ابن مصر»

القاهرة - لايف ستايل
يستضيف الإعلامي مصطفى المنشاوي، الفنان القدير رشوان توفيق، في سهرة فنية خاصة، وذلك غدا الثلاثاء في برنامج "ابن مصر" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة المحور ويُعاد الأربعاء التاسعة صباحا.
وقال المنشاوي، إن الفنان رشوان توفيق أمير عرش مدرسة الأخلاق الرفيعة، وفنان رائع ومخضرم عايش عمالقة الفن الجميل وصاحب مشوار فني قدم العديد من الأدوار التي لن تغيب عن ذاكرتنا مطقًا.
وتناولت الحلقة حديثه عن كيف احترم فنه فاحترمه جمهوره، ولماذا تصالح مع المسرح والتليفزيون عن السينما؟ وسر علاقته بالشيخ الشعراوي، وعلاقته بالصوفية ورؤيته الأنبياء في المنام، وحكاية الوفاء مع زوجته الراحلة التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يرى مستقبل الفن في مصر، والعديد من الأسرار التي تذاع لأول مرة عن حياته وقصة نجاحه وكفاحه.
يذكر أن برنامج "ابن مصر" أسبوعي مسجل، ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية، ويسلط الضوء على الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري باعتبارهم القدوة المرجوة.
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