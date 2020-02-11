ياسمين رئيس تبدأ بتصوير "جارة القمر"

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""الخليج 365"" من بيروت: تُجدد الممثلة المصرية ياسمين رئيس تعاونها مع المخرج هادي الباجوري للمرة الرابعة، بعد تعاونها معه بمسلسل "عرض خاص"، فيلم "واحد صحيح"، و"هيبتا"، الذي حقق أعلى إيرادات الأفلام الرومانسية على شباك التذاكر المصرية.

أما جديدهما فهو فيلم "جارة القمر" الذي انطلق تصويره منذ أيام. وهو من تأليف محمود زهران، ويحكي قصة حب تجمع بين ليلى وشادي في مواجهة العديد من الأحداث غير المتوقعة.

الجدير ذكره أنها تُجسِّد شخصية مهووسة التاريخ سلمى سليمان بفيلم "لص بغداد" المعروض حاليًا في دور السينما، والذي تجاوز الـ 19 مليون جنيه مصري في أسبوعه الثاني، ليحقق أعلى انطلاقه على شباك التذاكر قياساً بأفلامها السابقة. علماً أنه أول أعمالها الكوميدية في خانة الحركة والإثارة