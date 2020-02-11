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""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الممثلة المصرية منى زكي في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "تقاطع طرق" الذي انطلق تصويره خلال الأيام الماضية. وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته محمد ممدوح المعروف بـ"تايسون"، محمد فراج وسيد رجب وغيرهم من الوجوه المعروفة، حيث تستمر التعاقدات على بعض الأدوار لعدة شخصيات ستظهر مع الانتهاء من كتابة باقى الحلقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تبدأ بتصوير مسلسلها لرمضان المُقبِل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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