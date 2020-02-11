شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر عن فساتين الفنانات المكشوفة فى الشتاء: والله بنحس بالبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح الجمهور دائما سؤالا عندما يشاهد الفنانات بفساتين مكشوفة فى البرد، وهو هل تشعر نجمات الفن بالبرد عند ارتدائهن فساتين مكشوفة، وخلال افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة وعلى السجادة الحمراء ردت الفنانة نجلاء بدر على هذا السؤال، قائلة:" على فكرة إحنا في شهر 2 شهر أمشير متكتكين وبرد والناس كاتبة تعليقات هو انتوا مش بتحسوا بالبرد و الله بنحس بالبرد بس البروتكول بتاعنا لازم نظهر بالملابس كده ويجلنا التهاب رئوي أو كورونا"، لترد عليها داليا مصطفى "بعد الشر علينا".

وتشارك الفنانة نجلاء بدر فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، تجسد شخصية زوجة "رضوان البرنس"، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد رمضان إذ تربطهما علاقة عاطفية قوية بسبب شهامة وجدعنة البرنس واهتمامه بأمور إخوته تنفيذًا لوصية والده بعد وفاته، ما جعله فارس أحلامها .

ومسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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وشاركت الفنانة نجلاء بدر، في افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في فعاليات دورته الرابعة أمس الاثنين 10 فبراير وحضر الافتتاح حشد كبير من نجوم الفن فى تمام الثامنة مساء، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه عرض برومو غنائى يعبر عن دور المرأة فى السينما.

واستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة فى دورة هذا العام التى تستمر حتى السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكى بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.

واختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، ويشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51فيلما، حيث يعرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية .