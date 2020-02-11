شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى: لحن "بنت الجيران" إسرائيلى ووصوله العالمية تمجيد للصهاينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المنشد الدينى الشيخ محمود التهامي، انتشار مهرجان "بنت الجيران" للمطرب الشعبى حسن شاكوش ووصوله للترند الثانى عالميا على موقع الأغانى "ساوند كلاود"، مؤكدا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والكيان الصهيونى هم المحرك الرئيسى لشركات جوجل واليوتيوب وكل المحركات الإعلامية على مستوى العالم، كما أن لهم علاقة كبيرة بموسيقى المهرجانات فى مصر ورغبتهم فى انتشارها حتى تصل لهذه المرحلة التى أصبحت فرض على الشعب الاعتراف بها.

وأوضح المنشد الدينى الشيخ محمود التهامى، فى فيديو بثه على حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، مساء الاثنين، أن الإعلام الصهيونى يساعد على ترويج المهرجانات الشعبية فى مصر حتى تساعد على نشر الانحلال الأخلاقى وانحلال الذوق العام الذى وصل له الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الأغانى تحاول إسرائيل فرضها على المجتمع ككل.

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وأكد المنشد الدينى الشيخ محمود التهامى، أن لحن مهرجان "بنت الجيران" هو فى الأساس إسرائيلى، قائلا: "محركات البحث العالمية لا تمجد فى أغانى حسن شاكوش والمهرجانات بقدر تمجيدهم فى ثقافتهم التى فرضوها علينا، والخطوة القادمة بعد انتشار الأغنية على مستوى عالمى هتلاقى الصهاينة بيقولوا ده لحن مأخوذ من عندنا فى إسرائيل".

ووجه محمود التهامى رسالة فى نهاية الفيديو للمصريين، قائلا "أنا حزين أن الشعب المصرى بيسمع لحن إسرائيلى وخلاه على مستوى عالمي.. واستقيموا يرحمكم الله".

وبالأمس، انتقد محمود التهامى، نقيب المنشدين، انتشار أغانى المهرجانات فى مصر مؤخرا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد:" ليس لدى مشكلة مع مطربين المهرجانات أنفسهم كونهم يبحثون عن أكل العيش، لكن اعتبار هذه الأغانى الفن الأول بمصر يعد كارثة حقيقية".